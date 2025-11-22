  • Home
  Endrunde in Bologna: Davis-Cup-Halbfinale: Zverev gleicht gegen Spanien aus

Davis-Cup-Halbfinale: Zverev gleicht gegen Spanien aus

Aktualisiert 22.11.2025 - 16:31 Uhr

Auf Alexander Zverev ist Verlass. Deutschlands Topspieler sorgt auch im Halbfinale für den 1:1-Ausgleich, jetzt entscheidet das Doppel. Italien steht bereits im Finale - dank «Hulk».
Davis CupTennisDeutschlandSpanienItalienBolognaEmilia-Romagna
© dpa

