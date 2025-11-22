Merz zu Lula: «Nächstes Mal gehen wir zusammen tanzen»

Veröffentlicht 22.11.2025 - 17:06 Uhr

Merz wollte schnell wieder weg, als er vor zwei Wochen die Amazonas-Metropole Belém besuchte. Auf die Empörungswelle in Brasilien darüber folgt nun ein Versöhnungsgipfel in Afrika.
InternationalKlimaBrasilienDeutschlandJohannesburgGauteng
