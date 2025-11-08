Mit deutscher Hilfe: Pisa siegt nach 34 Jahren in Serie A

Veröffentlicht 08.11.2025 - 00:03 Uhr

Nach mehr als drei Jahrzehnten gelingt Pisa der erste Sieg in der Serie A – dank des Kopfballtores eines Deutschen.
© dpa

