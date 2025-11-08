JU-Chef: Brauchen «richtige Reformwut»

Veröffentlicht 08.11.2025 - 00:03 Uhr

Der CDU-Nachwuchs erwartet von der schwarz-roten Bundesregierung unter Kanzler Merz mehr Mut zu Reformen. Als Vorbild wird ausgerechnet ein sozialdemokratischer Politiker genannt.
