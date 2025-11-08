Türkisches Gericht erlässt Haftbefehl gegen Netanjahu

Veröffentlicht 08.11.2025 - 00:03 Uhr

Erdogan wirft Netanjahu schon lange vor, im Gazastreifen Völkermord zu begehen. Jetzt erlässt die türkische Justiz Haftbefehle gegen 37 israelische Regierungsvertreter.
