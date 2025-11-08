Trump droht mit US-Boykott des G20-Gipfels in Südafrika

Veröffentlicht 08.11.2025 - 00:33 Uhr

Trump hatte vor Monaten schon seine Teilnahme beim G20-Gipfel abgesagt. Stattdessen sollte Vize JD Vance nach Südafrika kommen. Doch auch danach sieht es jetzt nicht aus.
