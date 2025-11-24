Weihnachtsbaum und Truthähne im Weißen Haus

Veröffentlicht 24.11.2025 - 23:18 Uhr

Das Weiße Haus bereitet sich auf gleich zwei Feiertage vor. Für Weihnachten wird ein großer Baum angeliefert, und zwei Truthähne warten auf eine besondere Zeremonie.
