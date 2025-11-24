Rückkehr mit Tränen: Heidel vor Mainz-Mitgliedern emotional

Aktualisiert 24.11.2025 - 21:44 Uhr

Der Sportvorstand zieht sich vorübergehend von der Mitgliederversammlung des FSV Mainz 05 zurück. Ein privater Notfall nimmt ihn mit.
BundesligaFSV Mainz 05FußballDeutschlandRheinland-PfalzMainz
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH