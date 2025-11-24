Youtube-Star Jan Zimmermann von «Gewitter im Kopf» ist tot

Aktualisiert 24.11.2025 - 18:00 Uhr

Jan Zimmermann klärte mit Humor und Offenheit über das Tourette-Syndrom auf. Nun trauert die Youtube-Szene um ihn.



