Kuriose Reisepannen bei Leverkusens Manchester-Trip

Aktualisiert 24.11.2025 - 21:18 Uhr

Kurz vor dem Abflug nach Manchester muss das Flugzeug mit Bayer Leverkusen umkehren. Das hat Auswirkungen auf den Zeitplan. Und auch danach gehen die Pannen weiter.
Champions LeagueBayer LeverkusenManchester CityFußballEnglandNordrhein-WestfalenKöln
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH