Polizei durchsucht Wohnung wegen IS-Propaganda im Internet

Veröffentlicht 07.11.2025 - 23:18 Uhr

Ermittlungen im Münsterland: Ein Jugendlicher steht im Verdacht, IS-Material gezeigt und gegen das Waffengesetz verstoßen zu haben. Die Ermittlungen laufen.
