Neue Staffel: Joko Winterscheidts Show geht 2026 weiter

Veröffentlicht 10.11.2025 - 18:12 Uhr

Wer schafft es, Joko Winterscheidt die Moderation streitig zu machen? In der elften Staffel von «Wer stiehlt mir die Show?» treten neue Prominente an.
© dpa

