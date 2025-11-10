U17-Fußballer bei WM mit Schützenfest weiter

Titelverteidiger Deutschland hat bei der U17-Weltmeisterschaft in Katar als Gruppensieger die K.-o.-Runde erreicht. Die Nachwuchsauswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) holte im dritten und letzten Spiel der Gruppe G in Doha den ersten Sieg. Gegen El Salvador gewann das Team von Trainer Marc-Patrick Meister mit 7:0 (3:0). Fußball-News wie Du sie willst – direkt auf Dein Handy. Vodafone Daily liefert Dir Spielberichte, Highlights und alles rund ums Match – per Nachricht, ohne zusätzliche App, werbefrei und sicher. Jetzt kostenlos testen! Der Leverkusener Jeremiah Dennit Mensah mit einem Doppelpack (32./57. Minute), der Frankfurter Alexander Staff (41.), der Münchner Wisdom Mike (45.), der Kölner Maik Afri Akumu (52.), der Paderborner Lasse Eickel (60.) und der Frankfurt Christian Prenaj (84.) erzielten die Tore beim Schützenfest. Gegen Nordkorea und Kolumbien war die DFB-Auswahl jeweils nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Der Gegner im Sechzehntelfinale der WM, an der erstmals 48 Teams teilnehmen, steht noch nicht fest. Das Endspiel findet am 27. November statt. Vor zwei Jahren hatte die damalige U17-Auswahl unter dem jetzigen Frauen-Bundestrainer Christian Wück in Indonesien den WM-Titel gewonnen.