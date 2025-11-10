U17-Fußballer bei WM mit Schützenfest weiter

Veröffentlicht 10.11.2025 - 16:48 Uhr

Nach zwei Unentschieden stehen die deutschen U17-Fußballer bei der WM unter Druck. Das Team um Trainer Marc-Patrick Meister löst die Aufgabe und kommt weiter.
