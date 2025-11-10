Nach nur 15 Spielen: Atalanta trennt sich von Trainer Juric

Veröffentlicht 10.11.2025 - 19:33 Uhr

Nach dem schwachen Saisonstart zieht Atalanta Bergamo Konsequenzen und trennt sich von Trainer Ivan Juric. Nicht zum ersten Mal geht es für den Kroaten schnell.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH