Judy Winter mit Götz-George-Preis ausgezeichnet

Veröffentlicht 16.11.2025 - 11:24 Uhr

Die Schauspielerin Judy Winter wird in Berlin für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Man kennt sie aus dem Fernsehen, von der Theaterbühne - und als Synchronstimme von Hollywoodstars.
© dpa

