Kampf gegen Drogen? US-Flugzeugträger in der Karibik

Veröffentlicht 16.11.2025 - 17:48 Uhr

Das größte Kriegsschiff der Welt ist in der Karibik angekommen. Die USA betonen, den Drogenschmuggel bekämpfen zu wollen. Doch Venezuela sieht in der Militärpräsenz eine Drohgebärde.
