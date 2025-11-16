Auktion von Holocaust-Dokumenten abgesagt

Aktualisiert 16.11.2025 - 19:18 Uhr

Ein Neusser Auktionshaus wollte einen Judenstern und Dokumente von KZ-Häftlingen versteigern. Nach vehementen Protesten wurde die Auktion nach Angaben der Landesregierung abgesagt.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH