  Darts: Littler wird erstmals Nummer eins der Welt

Darts: Littler wird erstmals Nummer eins der Welt

Aktualisiert 16.11.2025 - 17:33 Uhr

Der jüngste Weltmeister im Darts-Sport war er schon. Nun hat Luke Littler auch zum ersten Mal Platz eins in der Weltrangliste übernommen.
