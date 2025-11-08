Trotz Überzahl: Wolfsburg patzt und verliert den Anschluss

Veröffentlicht 08.11.2025 - 16:06 Uhr

Der Frauen-Bundesliga droht frühzeitig die Langeweile. Nach der Heimniederlage gegen Frankfurt beträgt der Rückstand von Wolfsburg auf die Spitze schon sechs Punkte.
