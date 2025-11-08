HSV belohnt sich in der Nachspielzeit gegen Dortmund

Veröffentlicht 08.11.2025 - 17:45 Uhr

Dortmund dominiert, aber am Ende freut sich der HSV. Ein später Treffer sorgt für das Remis und Ekstase im Volksparkstadion.
© Volker Gundrum und Stefan Flomm, dpa

