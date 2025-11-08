Auswärtiges Amt weist auf Shutdown-Folgen in den USA hin

Veröffentlicht 08.11.2025 - 18:45 Uhr

Wer in die USA reisen will, muss sich auf lange Wartezeiten an Flughäfen gefasst machen. Darauf weist das Auswärtige Amt hin. Und gibt einige Empfehlungen.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH