Bayern-Siegesserie reißt: Kane rettet Punkt in Berlin

Veröffentlicht 08.11.2025 - 17:36 Uhr

Nach dem strahlenden Erfolg in Paris mühen sich die Bayern bei Union. Eine Bestmarke verpassen die Münchner. Torjäger Kane verhindert ganz spät eine Pleite.
© David Langenbein, dpa

