TSG Hoffenheim beendet Leipziger Erfolgsserie

Veröffentlicht 08.11.2025 - 17:39 Uhr

Inmitten eines Führungschaos im Verein eilt Hoffenheim sportlich von Erfolg zu Erfolg. Das Team von Chefcoach Christian Ilzer spielt gegen RB Leipzig groß auf.
© Ulrike John, dpa

