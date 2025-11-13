Frankreich spielt am Jahrestag: «Starkes Symbol»

Veröffentlicht 13.11.2025 - 12:00 Uhr

Zehn Jahre nach der Terrorserie mit 130 Toten in Paris steht Frankreichs Nationalmannschaft gegen die Ukraine auf dem Rasen. Warum das für den Innenminister ein starkes Symbol ist.
© dpa

