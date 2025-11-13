Frankreich gedenkt Opfer der Anschlagsserie vor zehn Jahren

Aktualisiert 13.11.2025 - 14:23 Uhr

2015 terrorisierten Islamisten in einer Anschlagsserie Paris und ermordeten 130 Menschen. Zehn Jahre später hält Frankreich inne.
© Rachel Sommer, dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH