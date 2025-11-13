Angeklagter in Klinik: VW-Dieselprozess verzögert

Aktualisiert 13.11.2025 - 12:40 Uhr

Zur juristischen Aufarbeitung des VW-Dieselskandals beginnt in Braunschweig ein riesiges Verfahren. Der Auftakt verläuft aber nicht nach Plan.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH