EU-Kommission leitet Kartelluntersuchung gegen Red Bull ein

Aktualisiert 13.11.2025 - 14:57 Uhr

Droht Verbrauchern weniger Auswahl im Regal, weil Red Bull angeblich Konkurrenzprodukte gezielt ausbremst? Die EU-Kommission schaut jetzt ganz genau hin.
