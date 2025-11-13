Koalition plant Milliarden-Darlehen für Pflegeversicherung

Aktualisiert 13.11.2025 - 15:51 Uhr

Die Finanznöte in der Pflege sind chronisch geworden. Müssen die Beiträge wieder erhöht werden? Die Koalition will nochmal Geld nachschießen.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH