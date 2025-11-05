Pressestimmen nach Sieg: Bayern eine Dampfwalze ohne Bremse

Veröffentlicht 05.11.2025 - 09:24 Uhr

Der FC Bayern feiert seinen 16. Sieg im 16. Pflichtspiel. Die Presse feiert den deutschen Fußball-Meister.
