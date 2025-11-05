Haschisch als Dubai-Schokolade getarnt

Haschisch als Dubai-Schokolade getarnt

Veröffentlicht 05.11.2025 - 11:06 Uhr

Dubai-Schokolade mit Nebenwirkung: Im Kühlschrank eines mutmaßlichen Drogenschmugglers haben Zöllner eine skurrile Entdeckung gemacht.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH