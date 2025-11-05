Zugfahrten zwischen EU-Metropolen sollen viel kürzer werden

Veröffentlicht 05.11.2025 - 10:51 Uhr

Von Berlin nach Kopenhagen in nur vier Stunden: Die EU will schnellere Zugreisen zwischen Metropolen ermöglichen. Spielen die Bahnunternehmen mit?
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH