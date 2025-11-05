Amt warnt vor gefährlichem Potenzmittel aus dem Internet

Veröffentlicht 05.11.2025 - 12:33 Uhr

Blue Horse heißt das Mittel, dass der Zoll in Rheinland-Pfalz einkassiert hat. Doch wer es als Potenzhilfe einnimmt, muss mit einer ganzen Reihe an gefährlichen Nebenwirkungen rechnen.
© dpa

