Britische Behörden lassen erneut Häftling irrtümlich frei

Veröffentlicht 05.11.2025 - 14:21 Uhr

Erneut wird ein Mann fälschlicherweise aus einem britischen Gefängnis entlassen. Durch die zweite Panne innerhalb kurzer Zeit geraten die Behörden unter Druck.
