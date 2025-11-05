Spieltage terminiert: Frankfurt und BVB eröffnen 2026

Veröffentlicht 05.11.2025 - 15:48 Uhr

Südschlager, Nordderby, Borussen-Duell und ein mögliches Gipfeltreffen zum Rückrundenstart: Die DFL hat alle Bundesliga-Termine bis einschließlich Januar fixiert.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH