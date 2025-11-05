  • Home
Putin ordnet Vorbereitungen für mögliche Atomwaffentests an

Veröffentlicht 05.11.2025 - 16:54 Uhr

Russland hat mit neuen Nuklearwaffen gedroht, also wollen auch die USA ihre Waffen testen. Doch in Moskau herrscht Unsicherheit, wie weit US-Präsident Trump tatsächlich gehen will.
