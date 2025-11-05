Defekt am Flieger: Freiburg mit Verspätung in Nizza

Der Europa-League-Trip des SC Freiburg nach Nizza hat mit Komplikationen begonnen. Wegen technischer Probleme am Flugzeug konnte sich der badische Fußball-Bundesligist nicht wie geplant von Lahr aus auf den Weg nach Frankreich machen und musste Verspätungen in Kauf nehmen. Das teilte ein Sprecher des Clubs mit. Fußball-News wie Du sie willst – direkt auf Dein Handy. Vodafone Daily liefert Dir Spielberichte, Highlights und alles rund ums Match – per Nachricht, ohne zusätzliche App, werbefrei und sicher. Jetzt kostenlos testen! Am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) tritt die Mannschaft von Trainer Julian Schuster bei OGC Nizza an. Das Abschlusstraining hatten die Breisgauer noch vor der Abreise in Freiburg angesetzt.