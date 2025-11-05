Medien: Angelina Jolie erneut trotz Krieg in der Ukraine

Veröffentlicht 05.11.2025 - 18:48 Uhr

Offenbar reist Hollywoodstar Angelina Jolie unangekündigt wieder in die Ukraine. Sie taucht im Süden des Landes in Cherson nahe der Front in einem Bombenschutzkeller auf.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH