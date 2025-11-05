Kreuzbandriss: Berlinerin Korina Janez fällt lange aus

Veröffentlicht 05.11.2025 - 18:01 Uhr

Schon wieder ein Kreuzbandriss in der Frauen-Bundesliga: Diesmal erwischt es eine Nationalspielerin von Union Berlin.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH