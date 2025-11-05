Lebenslang für Pfleger wegen Mordes an Patienten

Aktualisiert 05.11.2025 - 12:24 Uhr

Dem Angeklagten waren schwer kranke Patienten anvertraut - doch laut Urteil spritzte er ihnen überdosierte Beruhigungsmittel. Nun muss der Pfleger für sehr lange Zeit ins Gefängnis.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH