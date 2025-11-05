Kindermörder bleibt in Haft

Veröffentlicht 05.11.2025 - 11:24 Uhr

Der verurteilte Mörder von Jakob von Metzler bleibt weiterhin in Haft. Er hat sein Einverständnis für eine Prüfung der Entlassung zurückgezogen.
