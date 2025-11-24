Kovac und Cramer reagieren auf Watzkes Wahlergebnis

Veröffentlicht 24.11.2025 - 15:39 Uhr

Das bescheidende Wahlergebnis für den neuen BVB-Präsidenten Hans-Joachim Watzke wirkt nach. Am Montag reagieren Cheftrainer Niko Kovac und Geschäftsführer Carsten Cramer.
BundesligaBorussia DortmundFußballDeutschlandNordrhein-WestfalenDortmund
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH