Feuerwehr seilt verletzte Frau von Kirchenturm in München ab

Aktualisiert 24.11.2025 - 13:45 Uhr

Eine Frau stürzt beim Abstieg von einem Kirchenturm und kann wegen ihrer schweren Verletzungen nicht über das Treppenhaus gerettet werden. Höhenretter kommen ins Spiel.
