London: Schärfere Kontrolle der Einreisegenehmigung

Veröffentlicht 24.11.2025 - 15:36 Uhr

Bereits seit April brauchen deutsche Reisende für Ausflüge in das Vereinigte Königreich eine Einreisegenehmigung. Kontrolliert wird aber nur selten - das soll sich bald ändern.
ReiseLuftverkehrSchifffahrtTourismusUrlaubGroßbritannienDeutschlandEngland
