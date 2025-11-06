Gladbach verlängert mit Kapitän Kleindienst bis 2029

Veröffentlicht 06.11.2025 - 10:30 Uhr

In dieser Saison konnte Stürmer Tim Kleindienst noch kein Spiel für Borussia Mönchengladbach absolvieren. Trotzdem hat der Verein seinen Vertrag nun vorzeitig verlängert.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH