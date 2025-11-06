Neue Durchsuchungen im Fall Fabian nach ZDF-Sendung

Aktualisiert 06.11.2025 - 12:17 Uhr

Nach zahlreichen Hinweisen bei «Aktenzeichen XY» durchsucht die Polizei erneut mehrere Objekte in Mecklenburg-Vorpommern. Ermittler tragen Sportschuhe aus einem Haus.
