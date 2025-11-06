Frankreich fordert hartes Durchgreifen der EU gegen Shein

Veröffentlicht 06.11.2025 - 12:18 Uhr

Sexpuppen mit kindlichem Aussehen und verbotene Waffen im Sortiment: Frankreich will Shein jetzt von der EU stoppen lassen. Welche Folgen drohen dem Billig-Riesen?
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH