«Ich bin positiv»: Wolfsburg-Trainer kämpft um seinen Job

Veröffentlicht 06.11.2025 - 14:00 Uhr

Vor dem Freitagabend-Spiel bei Werder Bremen steht der VfL Wolfsburg enorm unter Druck. Nicht nur Trainer Paul Simonis droht im Falle einer weiteren Niederlage das Aus.
