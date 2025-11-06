Bundestag beschließt Entlastung von Gaskunden

Veröffentlicht 06.11.2025 - 16:36 Uhr

Für die sogenannte Gaspreisumlage musste ein vierköpfiger Haushalt bislang zwischen 30 und 60 Euro pro Jahr aufbringen. Diese Summe übernimmt künftig der Staat.
