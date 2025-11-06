US-Spitzenpolitikerin Pelosi geht in den Ruhestand

Veröffentlicht 06.11.2025 - 16:03 Uhr

Seit fast 40 Jahren sitzt Nancy Pelosi im US-Kongress. 2026 wird neu gewählt - und die 85 Jahre alte Demokratin will nicht mehr kandidieren.
