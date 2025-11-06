Hitzfeld, Dietz und Wunderlich in Hall of Fame des Fußballs

Veröffentlicht 06.11.2025 - 18:03 Uhr

Es gibt drei Zugänge für die Ruhmeshalle des deutschen Fußballs. 56 Männer und Frauen gehören dem exquisiten Kreis nun an.
